VakıfBank FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yarın başlayacak.
Üç kıtadan 6 takımın ter dökeceği turnuvada Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor.
Turnuvanın ilk gününde temsilcimiz VakıfBank, TSİ 09.00'da başlayacak müsabakada Vietnam temsilcisi Sport Center 1 ile mücadele edecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.