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VakıfBank FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak

Son dakika spor haberleri... VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Vietnam temsilcisi Vietnam ekibi Sport Center 1 ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:45
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VakıfBank FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yarın başlayacak.

Üç kıtadan 6 takımın ter dökeceği turnuvada Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor.

Turnuvanın ilk gününde temsilcimiz VakıfBank, TSİ 09.00'da başlayacak müsabakada Vietnam temsilcisi Sport Center 1 ile mücadele edecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.

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