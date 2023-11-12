Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı CANLI İZLE | Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara maçı hangi kanalda?

Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara maçı sporseverler tarafından merakla bekleniyor. AXA Sigorta Efeler Ligi altıncı hafta maçında heyecan dorukta. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY HDI SİGORTA - FENERBAHÇE PAROLAPARA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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