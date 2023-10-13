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Sultanlara dev destek

Vodafone, 3 yıl boyunca Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi’nin ise isim sponsoru oldu. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “2026 ekime kadar beraberiz” dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Sultanlara dev destek
Vodafone ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında dün işbirliği anlaşması imzalandı. GSM devi, üç yıl boyunca Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi'nin ise isim sponsoru oldu. Bundan böyle üç yıl boyunca Sultanlar Ligi'nin ismi 'Vodafone Sultanlar Ligi' olacak. Ligin logosunda da değişime gidildi. Dün gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Cumhuriyetin 100. yılında bizlere böyle büyük başarılar yaşatan kadın sporcularımızın yanındayız. Sözleşmemiz 3 yıllık, 2026 yılının ekim ayına kadar beraberiz. Dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği vermiş oluyoruz" dedi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise; "Vodafone artık yol arkadaşımız, değer ortağımız ve Türk voleybolunun önemli destekçisi. Dünya 1 numarası olan milli takımın, 3 yıl zirvede olacağına inanıyorum" diye konuştu.
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