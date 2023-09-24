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Mükemmel bir yaz oldu

Santarelli, “Hedeflerimize ulaştık. Gerçekten mükemmel bir yaz oldu. Çok mutluyuz” dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Mükemmel bir yaz oldu
Milli takımın tarihi başarısında büyük pay sahibi olan başantrenör Daniele Santarelli, mükemmel bir yaz dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Hedeflerinin tamamına ulaştıklarını belirten başarılı antrenör, "Birkaç ay önce birlikte çalışmaya başladık. 3 hedefimiz vardı ve hepsine ulaştık. Yorucu bir yaz oldu ama tüm hedeflerimize ulaştık. Gerçekten mükemmel bir yaz oldu" ifadelerini kullandı. Japonya maçını da değerlendiren Santarelli, "Onlara karşı oynamak kolay değil. Bir set geçtikten sonra oyun tarzlarına adapte olduk. Dünyanın en iyi takımlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularım saha içinde konsatrasyonlarını kaybetmedi. Mükemmel voleybol oynadık" diyerek sözlerini noktaladı.
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