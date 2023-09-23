Paris yolcusu kalmasın

A Milli Kadın Voleybol Takımı engel tanımıyor... Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya'yı devirdi. 3-0 kazanan ayyıldızlılar, Paris yolunda önemli bir avantaj elde etti. İlk sete iki ekip de karşılıklı sayılarla başladı. İlk dakikalar 7-7'lik eşitlikle geçildi. Setin ortalarında farkı 4 sayıya kadar (16-12) çıkaran Sultanlar, üstün oynadığı ilk seti 25-21 önde tamamladı.

FİNAL SETİNDE FARK ATTI

İkinci setin ortalarına doğru hücumda ve defansta etkili oynayan milliler, 14-14'te eşitliği yakaladı. Ay-yıldızlılar, son anları heyecanlı geçen ikinci seti 29-27 önde bitirdi. Üçüncü seti de üstün bir oyunla 25-19 kazanan Filenin Sultanları, mücadeleden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Milliler, bugün 13.30'da Japonya'yı yenerse 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini alacak.

20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Filenin Sultanları, inanılmaz serisini sürdürüyor... Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan ay-yıldızlılar, tam 20 maçtır kaybetmiyor. Japonya'da düzenlenen Olimpiyat elemelerindeki 5. maçında Brezilya'yı yenerek 5'te 5 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı kalan iki mücadeleyi de kazanmak istiyor.

'2 KUPA 1 ŞAMPİYON'

Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde dalgalanıyor.