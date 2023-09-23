Haberler Voleybol Paris yolcusu kalmasın

Paris yolcusu kalmasın

Brezilya’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, grupta 5’te 5 yaptı. Kızlarımız, bugün Japonya’yı yenerse 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini alacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Paris yolcusu kalmasın

A Milli Kadın Voleybol Takımı engel tanımıyor... Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya'yı devirdi. 3-0 kazanan ayyıldızlılar, Paris yolunda önemli bir avantaj elde etti. İlk sete iki ekip de karşılıklı sayılarla başladı. İlk dakikalar 7-7'lik eşitlikle geçildi. Setin ortalarında farkı 4 sayıya kadar (16-12) çıkaran Sultanlar, üstün oynadığı ilk seti 25-21 önde tamamladı.

FİNAL SETİNDE FARK ATTI

İkinci setin ortalarına doğru hücumda ve defansta etkili oynayan milliler, 14-14'te eşitliği yakaladı. Ay-yıldızlılar, son anları heyecanlı geçen ikinci seti 29-27 önde bitirdi. Üçüncü seti de üstün bir oyunla 25-19 kazanan Filenin Sultanları, mücadeleden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Milliler, bugün 13.30'da Japonya'yı yenerse 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini alacak.

20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Filenin Sultanları, inanılmaz serisini sürdürüyor... Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan ay-yıldızlılar, tam 20 maçtır kaybetmiyor. Japonya'da düzenlenen Olimpiyat elemelerindeki 5. maçında Brezilya'yı yenerek 5'te 5 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı kalan iki mücadeleyi de kazanmak istiyor.

'2 KUPA 1 ŞAMPİYON'

Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde dalgalanıyor.

DİĞER
Filenin Sultanları Türkiye puan durumu, kaçıncı sırada? 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu güncel puan durumu, kaçıncı sırada? İşte, maç sonuçları ve fikstürü!
FETÖ’cü psikiyatrist Salih Zoroğlu hakkında yeni detaylar! Mağdur aileler konuştu: Evimize oyuncak araba ile kamera yerleştirmiş
F.Bahçe'de flaş gelişme! 2 isim kadro dışı
Aslan zirve aşkına! İşte Buruk'un Başakşehir maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu gurur hepimizin! 5'te 5 yaptık
Eda Erdem'den G.Saray refleksi! Atkıyı imzalamadı
S SPORT PLUS CANLI İZLE
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman? Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman? 01:46
7 gollü maçta Ronaldo Merih'i üzdü! 7 gollü maçta Ronaldo Merih'i üzdü! 23:53
Gaziantep FK galibiyetle tanıştı! Gaziantep FK galibiyetle tanıştı! 23:53
F.Bahçe'de flaş gelişme! 2 isim kadro dışı F.Bahçe'de flaş gelişme! 2 isim kadro dışı 23:52
F.Bahçe'den rekor! İlk Türk takımı oldu F.Bahçe'den rekor! İlk Türk takımı oldu 23:52
G.Saray'da o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü! G.Saray'da o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü! 23:52
Daha Eski
Jesus'a Arabistan'da büyük tepki! Jesus'a Arabistan'da büyük tepki! 23:52
Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı! Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı! 23:52
Fırtına'ya Pepe müjdesi! Fırtına'ya Pepe müjdesi! 23:52
Kent ayrılacak mı? İskoç basını duyurdu! Kent ayrılacak mı? İskoç basını duyurdu! 23:52
Bu gurur hepimizin! 5'te 5 yaptık Bu gurur hepimizin! 5'te 5 yaptık 23:52
F.Bahçe'den yeni rekor F.Bahçe'den yeni rekor 23:52