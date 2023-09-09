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Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'in heykeli dikiliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı olan Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 12:24
Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'in heykeli dikiliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı olan Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak." dedi.

Koç, Eda Erdem'in heykel konusunda haberinin olmadığını söyleyerek, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir." ifadelerini kullandı.

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