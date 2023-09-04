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Portekiz 3 - 2 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz'le karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 22:58
Portekiz 3 - 2 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tel Aviv'de Portekiz ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 24-26, 25-21, 25-15, 26-28 ve 13-15'lik setlerle 3-2 yenildi.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Marco Van Zanten (Hollanda), Kenneth Aro (Finlandiya)

Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin (Marques, Casas, Tavares, Cunha)

Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Volkan Döne, Faik Samed Güneş, Vahit Emre Savaş)

Setler: 26-24, 21-25, 15-25, 28-26, 15-13

Süre: 136 dakika (27, 31, 23, 36, 19)

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