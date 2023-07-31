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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın'a korkunç tehdit!

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile ilgili gündemi sarsan gelişmeler yaşanıyor. Milli voleybolcu sosyal medyadan tehditler aldığını açıklayarak savcılığa koştu. Hande Baladın, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını açıkladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:21
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın'a korkunç tehdit!

Hande Baladın'ın milli takım ile yaşadığı şampiyonluk sevinci yarım kaldı. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan voleybolcu, "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu.

Milli voleybolcu yaptığı açıklamada sosyal medyadan M.N. isimli kişiden "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildi.

İddiaya göre Instagram kullanıcısı M.N. ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok.

Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.

Son olarak hızını alamayan kullanıcı, Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı.

Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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