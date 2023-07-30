Katar 2-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri şampiyon!

FIVB Challanger Kupası'nda final maçı heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla milliler oldu. Filenin Efeleri böylece turnuvayı şampiyon tamamladı.
Ayrıca Filenin Efeleri bu başarının ardından gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. SET SONUCU: Katar 13-25 Türkiye
2. SET SONUCU: Katar 25-21 Türkiye
3. SET SONUCU: Katar 18-25 Türkiye
4. SET SONUCU: Katar 25-22 Türkiye
5. SET SONUCU: Katar 9-15 Türkiye