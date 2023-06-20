Vakıfbank’a ABD’li smaçör

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren VakıfBank, ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezonu İtalyan ekibi Casalmaggiore'de geçiren 27 yaşındaki oyuncu, NCAA'de, Fransa Ligi'nde ve Polonya Kupası'nda en iyi smaçör ödüllerini kazandı. ABD Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli smaçör ülkesinde Penn State'de başladığı kariyerinden sonra Slovenya ekibi Calcit Volley'e gitti. Alexandra Frantti daha sonra sırasıyle ASPTT Mulhouse, Developres Rzeszow ve Chieri formaları da giydi.
Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren VakıfBank, ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezonu İtalyan ekibi Casalmaggiore'de geçiren 27 yaşındaki oyuncu, NCAA'de, Fransa Ligi'nde ve Polonya Kupası'nda en iyi smaçör ödüllerini kazandı. ABD Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli smaçör ülkesinde Penn State'de başladığı kariyerinden sonra Slovenya ekibi Calcit Volley'e gitti. Alexandra Frantti daha sonra sırasıyle ASPTT Mulhouse, Developres Rzeszow ve Chieri formaları da giydi.