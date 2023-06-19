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TRANSER HABERİ | VakıfBank Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığı açıkladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 19:36
TRANSER HABERİ | VakıfBank Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığı açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren kulübün, 27 yaşındaki ABD'li smaçörle anlaşıldığı duyuruldu.

3 Mart 1996 ABD doğumlu olan Alexandra (Ali) Frantti ülkesinde Penn State'de voleybola başladıktan sonra Slovenya ekibi Calcit Volley'de profesyonel oldu. Daha sonra sırasıyla ASPTT Mulhouse, Developres Rzeszow ve Chieri forması giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu ise İtalyan ekibi Casalmaggiore'de geçirdi.



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