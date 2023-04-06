Haberler Voleybol Vakıfbank 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vakıfbank 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. İşte mücadelenin ayrıntıları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 21:44
Vakıfbank 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı İstanbul derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva, Vargas ve Ana Cristina'nın sayılarıyla 16-8 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, yaptığı servisleri kötü kullanan ve rakibini karşılamakta başarılı olamayan VakıfBank karşısında etkili performansını sürdürerek ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla aldı.

Maçın ikinci setine de etkili mücadelesini taşıyan Fenerbahçe Opet, 9-5 öne geçti. Oyunu bırakmayan VakıfBank, Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla önce 12-12 beraberliği sağladı, ardından da (16-15) skoru lehine çevirdi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar bulurken, etkili servisleriyle oyuna damgasını vuran Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Opet, Ana Cristina ve Vargas'ın sert smaçlarıyla sayı bulmaya devam ederek, 13-7 öne geçti. Egonu'nun sayılarıyla toparlanan VakıfBank farkı kapatmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-20 alarak, baştan sona üstün olduğu müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

VakıfBank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ozan Cağı Sarıkaya (Türkiye)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Egonu, Gabi, Ogbogu (Ayça Aykaç, Daalderop, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin)

Setler: 10-25, 23-25, 20-25

Süre: 18, 28, 23 (69 dakika)

DİĞER
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun karıştığı kavgada 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Olaylı geceden tanıklar dinlendi!
SON DAKİKA: Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı! Eski eşi Mustafa Erdoğan çocuklarıyla hastaneye koştu! İşte son sağlık durumu...
Fenerbahçe Kayserispor önünde bir kez daha öne geçti!
Kayseri F.Bahçe karşısında golü buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🏐VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE!
Eczacıbaşı Dynavit İtalya'da kaybetti!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM FULL İZLE
İstanbul barajlarında doluluk oranı ne?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe final için avantajı kaptı! Fenerbahçe final için avantajı kaptı! 21:43
Fenerbahçe Kayserispor önünde bir kez daha öne geçti! Fenerbahçe Kayserispor önünde bir kez daha öne geçti! 21:24
Kayseri F.Bahçe karşısında golü buldu! Kayseri F.Bahçe karşısında golü buldu! 21:00
F.Bahçe'de Emre Mor gol perdesini açtı! İşte o pozisyon... F.Bahçe'de Emre Mor gol perdesini açtı! İşte o pozisyon... 20:57
F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! 20:53
F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı 20:47
Daha Eski
Beşiktaş Giresunspor'a hazırlanıyor Beşiktaş Giresunspor'a hazırlanıyor 20:10
Jorge Jesus: Toparlanmak zorundayız Jorge Jesus: Toparlanmak zorundayız 19:13
Suudi Arabistan'tan Mourinho'ya inanılmaz teklif! Suudi Arabistan'tan Mourinho'ya inanılmaz teklif! 18:59
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI 18:27
F.Bahçe - Kayserispor | CANLI F.Bahçe - Kayserispor | CANLI 17:59
F.Bahçe Kayserispor maçı 11'leri belli oldu! F.Bahçe Kayserispor maçı 11'leri belli oldu! 17:47