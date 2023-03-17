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A Milli Erkek Voleybol Takımının rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Milli Takım B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile eşleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 16:28
A Milli Erkek Voleybol Takımının rakipleri belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda Milli Takım B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile eşleşti.

Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

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