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Fenerbahçe Opet 3-0 Carraro Imoco Conegliano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano’yu 25-19, 25-17 ve 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı yakaladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 21:57
Fenerbahçe Opet 3-0 Carraro Imoco Conegliano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano'yu 25-19, 25-17 ve 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı yakaladı. Karşılaşmanın MVP'si Fenerbahçe Opet forması giyen Ana Cristina De Souza oldu.
Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü TSİ 22.30'da A. Carraro Imoco Conegliano'nun ev sahipliğinde İtalya'da oynanacak. Öte yandan sarı-lacivertli ekibe, rövanş karşılaşmasında alacağı galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak. Fenerbahçe Opet'in 3-0 veya 3-1'lik skorlar ile mağlup olması halinde ise turu geçecek takım altın set sonunda belli olacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Fenerbahçe Opet - A. Carraro Imoco Conegliano mücadelesi öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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