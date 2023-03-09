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Vakıf turladı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de Vakıfbank, Galatasaray’ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Vakıf’ın yıldız Egonu, 21 sayıyla galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Vakıf turladı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek finalinde Vakıfbank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-siyahlılar, 1 saat 6 dakika süren ve baştan sona üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti de 25-18 kazanarak, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

RAKİP AYDIN BŞB

Vakıfbank, Galatasaray karşısında dünya yıldızı voleybolcusu Egonu'yla sonuca gitti. 24 yaşındaki, 1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vakıf'ta 28 yaşında Brezilyalı smaçör Gabi de 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Vakıfbank'ın yarı finaldeki rakibi Sarıyer Bld.'yi 3-1 yenen Aydın BŞB oldu.

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