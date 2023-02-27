Eczacıbaşı Dynavit 3-1 Kuzeyboru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Eczacıbaşı sahasında galip!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın düzenlediği ve maçlardan elde edilecek bilet ve ESK Store satış gelirleri, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara aktarılacak hazırlık turnuvası, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda başladı.

Turnuvanın ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmadan önce takımlar sahaya "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye" yazılı pankartla çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada yarın da Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 17.30'da başlayacak.

Bu arada, maçlara gidemeyen voleybolseverler, hatıra bilet alarak da depremzedeler için yardımda bulunabilecek.