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Halkbank 3-1 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray deplasmanda kayıp!

oleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Müsabakayı Halkbank 3-1 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 18:08
Halkbank 3-1 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray deplasmanda kayıp!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasının kapanış maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Abdel-aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Baturalp Burak Güngör)

Setler: 25-17, 26-28, 25-19, 25-20

Süre: 108 dakika (21, 35, 26, 26)

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