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Fenerbahçe takibi bırakmadı

Bolu Belediyespor’a konuk olan sarı lacivertliler, 3-1’lik sonuçla kazandı Ligdeki 7. galibiyetini elde eden Sarı Kanarya, zirve takibini sürdürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe takibi bırakmadı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Bolu Belediye Spor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Sarı Kanarya, bu sonuçla ligdeki 7 galibiyetine imza attı.

Maçın setleri; 25-16, 17-25, 19- 25, 18-25 sonuçlandı. F.Bahçe Opet, 18 Aralık Pazar günü ise Sigorta Shop'u konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Ligde 8. yenilgisini yaşayan Bolu Belediyespor'un gelecek hafta Eczacıbaşı Dynavit'le oynayacağı karşılaşma tehir edilmişti.

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