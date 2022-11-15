Haberler Voleybol Simge Aköz'den Vakıfbank maçı öncesi taraftara mesaj: Bize destek olmalarını bekliyoruz

Simge Aköz'den Vakıfbank maçı öncesi taraftara mesaj: Bize destek olmalarını bekliyoruz

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 5. haftasında Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi, Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Simge Aköz açıklamalarda bulundu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 14:07
Simge Aköz'den Vakıfbank maçı öncesi taraftara mesaj: Bize destek olmalarını bekliyoruz
Sultanlar Ligi 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Çarşamba günü Vakıfbank'ı ağırlayacak. Derbi öncesi Eczacıbaşı'nın başarılı sporcusu Simge Aköz, "Son topa kadar en güçlü performansımızı ortaya koyup, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ile Çarşamba saat 20.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı, bu sezon oynadığı ilk 4 karşılaşmada da galip gelen taraf oldu. Derbi öncesi Eczacıbaşı takım kaptanı Simge Aköz ve Beyza Arıcı karşılaşmayı değerlendirdi.

Tarafftarları tribünlere beklediklerini söyleyen Simge Aköz, "Ligin ikinci derbisi için sahaya çıkacağız. Takım olarak iyi bir atmosferle çalışmalarımızı tamamladık. Kendi oyunumuzu en iyi şekilde ortaya koyarak, son topa kadar en güçlü performansımızı ortaya koyup, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızın tribünümüzde yerlerini alarak, bize destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım olarak maça iyi hazırlandıklarını ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Beyza Arıcı da, "Ligin ikinci derbisini de evimizde, kendi seyircimizin önünde oynayacağız. Bu maça takımca çok iyi hazırlandık, sahada hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Derbiden galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum" dedi.

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