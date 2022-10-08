SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE | Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda, 2. turun son karşılaşmasını Sırbistan'a karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip geride kalan maçlarda Almanya ve Kanada'yı yenmişti. ABD'ye ise 3-1 mağlup olmuştu. Sporserverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Sırbistan'la karşılaşacağı maç Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da bugün saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.