Haberler Voleybol SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE | Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE | Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Sporserverler, Türkiye-Sırbistan maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE | Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda, 2. turun son karşılaşmasını Sırbistan'a karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip geride kalan maçlarda Almanya ve Kanada'yı yenmişti. ABD'ye ise 3-1 mağlup olmuştu. Sporserverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Sırbistan'la karşılaşacağı maç Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da bugün saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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