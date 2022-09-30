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Sultanlar turladı

Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hırvatistan, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında karşı karşıya geldi. Hırvatlar karşısında rahat bir oyun ortaya koyan ay yıldızlılar rakibine set vermeden maçı 3-0 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Sultanlar turladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hırvatistan, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında karşı karşıya geldi. Hırvatlar karşısında rahat bir oyun ortaya koyan ay yıldızlılar rakibine set vermeden maçı 3-0 kazandı. Grupta puanını 9'a çıkaran Filenin Sultanları ikinci etaba yükselmeyi garantiledi. Millilerimiz gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti. Hırvatistan ise Tayland'a 3-0 kaybetmişti. Filenin Sultanları, 16 takımın yer alacağı ikinci turda yer alacağı grupta ilk 4'e kalıp çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. E Grubu'ndaki maçlar Hollanda'da, F Grubu'ndaki maçlar ise Polonya'da oynanacak.

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