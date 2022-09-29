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Helal size kızlar

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu’ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Helal size kızlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti. Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı. Son seti 15-13 kazanan Filenin Sultanları maçtan da 3-2 galip ayrıldı. Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı. A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

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