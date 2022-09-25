Fener ezdi geçti: 3-0

AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe, A Grubu'nda Altekma'yı rahat geçti: 3-0. Sarı lacivertli takım, setleri 16-25, 18-25 ve 16-25'lik skorlarla kazandı. Günün diğer maçlarından birinde C Grubu'nda Hekimoğlu Global, Galatasaray'ı 3-2 yendi. A Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Bursa BB, 74 dakika süren mücadelenin setlerini 21-25, 18-25 ve 24- 26'lık skorlarla aldı. B Grubu mücadelesinde ise TÜRŞAD, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti. Günün programı şöyle: 13.00 Altekma-Hatay BB, 13.00 Tokat Bld Plevne-TÜRŞAD, 16.00 Fenerbahçe-Bursa BB, 16.00 Arkas-Spor Toto.