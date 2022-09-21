Fileye destek

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Türkiye Voleybol Federasyonu ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
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Türkiye Voleybol Federasyonu ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdür Utku Ayyarkın, milli voleybolcular Cansu Özbay ile Ahmet Tümer katıldı. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Sultanlar ve Efeler'in başarısıyla evlatlarımızın bu konuya ilgisi bambaşka bir noktaya geliyor. Bu anlamlı formayı bize teslim edecekler, biz de onların güzel sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Yapacağımız çok önemli işler var. Umarım bu, hayırlı bir yolculuk olur. Buradan ateşlediğimiz yapı, bize finalle geri döner. Biz de Aras Kargo olarak 'Kupayı getirdik' deriz" dedi.


İmza törenine katılan sporcularımız, "Her geçen gün daha büyük bir aile oluyoruz" diye konuştular.

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