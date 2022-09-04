Haberler Voleybol Aktüel haberler (04.09.2022)

Aktüel haberler (04.09.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Aktüel haberler (04.09.2022)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda bugün ABD ile karşılaşacak. Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmıştı.

DERİN'DEN 2 REKOR
Milli serbest dalışçı Rüstem Derin, mono palet kategorisindeki 88 metrelik Türkiye rekorunun ardından sabit ağırlık paletsiz ip destekli branşta 78 metreye dalarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

KADINLAR MAĞLUP: 0-3
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında Almanya'ya 3-0 yenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Almanya 57'de Rauch, 59'da Bühl ve 77'de Schüller'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Gruptaki 5. yenilgisini alan A Milli Kadın Futbol Takımı, 10 puanla 4. sırada kaldı. Türkiye, salı günü Portekiz'e konuk olacak.

MOTOKROS AFYON'DA
DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) birinci ayak yarışlarında İspanyol Jose Butron birinci oldu.

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