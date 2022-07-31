Haberler Voleybol Türkiye 1-3 Küba (MAÇ SONUCU - ÖZET) Final maçında Küba'ya mağlup olduk

Türkiye 1-3 Küba (MAÇ SONUCU - ÖZET) Final maçında Küba'ya mağlup olduk

Son dakika voleybol haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız FIVB Challenger Kupası final maçında Küba ile karşılaştı. Müsabaka Kuzey Amerika ekibinin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve Filenin Efeleri organizasyonu 2'nci sırada tamamladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 12:16 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 12:23
Türkiye 1-3 Küba (MAÇ SONUCU - ÖZET) Final maçında Küba'ya mağlup olduk

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette milli takım, hücumda Adis Lagumdzija ile etkili oldu. Ortadan hücumlarla sayılar üreten ay-yıldızlılar, setin sonunda rakibinin skora yaklaşmasına izin verse de seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1

Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu.

Dördüncü sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu. Pasör çaprazından rahat sayılar bulan Küba, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde mücadele ederek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Filenin Efelerine gelecekte mücadele edecekleri organizasyonlarda başarılar diliyorum"

DİĞER
Ünlü yapımcı Efe İrvül’den sektöre dair özel açıklamalar! ‘Gül Masalı’nın diğer işlerden farkı…
Esrarengiz sesler köylüleri korkuttu! Siirt Meydandere sakinleri yardım istiyor
İtalyanlar Cabral transferini duyurdu!
Yerel basını Süper Kupa'yı böyle gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Küba - Türkiye maçı saat kaçta?
Helal size Efeler
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde kaybetti! A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde kaybetti! 12:16
Manchester United - Vallecano maçı saat kaçta? Manchester United - Vallecano maçı saat kaçta? 12:15
F.Bahçe'ye yıldız forvetten kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız forvetten kötü haber! 12:04
Yerel basını Süper Kupa'yı böyle gördü Yerel basını Süper Kupa'yı böyle gördü 12:04
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 12:02
Leeds United - Cagliari maçı saat kaçta? Leeds United - Cagliari maçı saat kaçta? 11:53
Daha Eski
Cimbom'a forvet önerisi! Cimbom'a forvet önerisi! 11:39
Leicester City - Sevilla maçı saat kaçta? Leicester City - Sevilla maçı saat kaçta? 10:57
Kanarya'ya stoper transferinde İtalyan rakip! Kanarya'ya stoper transferinde İtalyan rakip! 10:57
Fulham - Villarreal maçı saat kaçta? Fulham - Villarreal maçı saat kaçta? 10:41
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 10:23
Tayfur Bingöl'e transfer baskısı! Beşiktaş... Tayfur Bingöl'e transfer baskısı! Beşiktaş... 10:03