Haberler Voleybol TÜRKİYE 1-3 İTALYA I Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

TÜRKİYE 1-3 İTALYA I Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Akdeniz Oyunları final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya'ya 3-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Final mücadelesinde rakibi İtalya'ya mağlup olan Filenin Sultanları gümüş madalya kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:07
TÜRKİYE 1-3 İTALYA I Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti.

Milli Voleybol Takımı, Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Milli takım adına maçın skoreri 15 sayıyla İlkin Aydın oldu.

DİĞER
Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ikinci çocuğuna hamile! Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’nin karnı göründü!
Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti! Ambulansa yol vermeyen 5 araca idari para cezası
Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve...
F.Bahçe'yi şoke eden talep! Dünyaları istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - İtalya | CANLI
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta?
Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Asgari ücrete kaç lira zam yapıldı? Brüt-net asgari ücret ne kadar oldu?
Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı Ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı 21:12
Filenin Sultanları'ndan gümüş madalya! Filenin Sultanları'ndan gümüş madalya! 20:49
Milli Tekvandocu Rabia Kuşçu altın madalya kazandı Milli Tekvandocu Rabia Kuşçu altın madalya kazandı 20:27
Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor’da Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor’da 19:35
Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti 19:15
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları 19:02
Daha Eski
Igor Tudor Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu Igor Tudor Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu 18:57
Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar? Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar? 18:51
Türkiye - İtalya | CANLI Türkiye - İtalya | CANLI 18:46
Franck Kessie ve Andreas Christensen Barcelona'da Franck Kessie ve Andreas Christensen Barcelona'da 18:27
Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve... Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve... 18:26
Muhammet Demir Konyaspor'da Muhammet Demir Konyaspor'da 18:10