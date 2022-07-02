Haberler Voleybol 🏐TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Amerika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

🏐TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Amerika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, ABD ile kozlarını paylaşmak için geri sayıma devam ederken maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Sporseverler, ABD - Türkiye karşılaşmasının detaylarını sorgulamaya devam ederken; Milletler Ligi'nin 3. haftasında çıktığı 3 maçın 2'sinden galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları'nın, bu akşam (2 Temmuz) ABD ile oynayacağı maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:31
🏐TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Amerika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde grup aşamasının son maçlarına geçildi ve nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın bu akşam (2 Temmuz Cumartesi) ABD ile parkeye çıkmasına sayılı saatler kala, sporseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Milletler Ligi'nde çıktığı 11 maçtan 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Milli Takım'ın ABD karşısında sergileyeceği performans merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye - Amerika maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçına dair ayrıntılar...

TÜRKİYE ABD (AMERİKA) VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - ABD voleybol maçı 2 Temmuz (Cumartesi) 23.00'da oynanacak.

TÜRKİYE ABD (AMERİKA) VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - ABD maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ SONUÇLARI

  • Türkiye:3 - Japonya:1
  • Türkiye:1 - Kanada:3
  • Türkiye:3 - Hollanda:0
  • Türkiye:3 - Almanya:0
  • Türkiye:3 - Güney Kore:1
  • Türkiye:1 - Brezilya:3
  • Türkiye:2 - Sırbistan:3
  • Türkiye:3 - Belçika:1
  • Türkiye:3 - Bulgaristan:0
  • Türkiye:1 - Çin:3
  • Türkiye:3 - İtalya:0

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