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Türkiye-Japonya: 3-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!

Son dakika spor haberleri... Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kanada etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı ve 6. sıraya yerleşti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:29
Türkiye-Japonya: 3-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!

Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan Kanada etabıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Hollanda'nın ardından gece saatlerinde karşılaştığı güçlü rakibi Japonya'yı da devirmeyi başardı. Filenin Sultanları, rakibini 25-20, 25-15, 18-25 ve 25-22'lik setlerin ardından 3-1 mağlup ederek 7. galibiyetini elde etti.

Milli smaçör Hande Baladın, toplamda 18 sayıyla Türkiye'nin en skorer ismi olurken Zehra Güneş 16, Eda Erdem Dündar 15 sayı kaydetti.

Filenin Sultanları, 2 Temmuz Cumartesi TSİ 23.00'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Bu mücadele de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti!
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