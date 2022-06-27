Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında Yunanistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Yunanistan maçı 27 Haziran Pazartesi günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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