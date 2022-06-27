Haberler Voleybol Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nda ilk maçında Cezayir'i yenen Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 2. maçında Yunanistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Yunanistan maçı 27 Haziran Pazartesi günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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