Haberler Voleybol Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Son dakika haberleri... FIVB Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanırken Filenin Sultanları turnuvaya 3 galibiyetle başladı. Kadın Voleybol Milli Takımı'mızda öne çıkan isimler Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 16:38
Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son mücadelesinde Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynandı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Zorlu müsabaka Ay-Yıldızlı takımımızın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. VNL'de ilk hafta milli takımda öne çıkan isimler Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt oldu.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

SULTANLAR'IN TEK MAĞLUBİYETİ VAR

FIVB Milletler Ligi'nin birinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılı bir performans sergiledi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Turnuvadaki ikinci müsabakada ise Çin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 3-1'le geçti. Ay-Yıldızlılar, üçüncü karşılaşmada ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

İlk haftayı üç galibiyetle tamamlayan Millilerimiz, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya'da oynayacak. Filenin Sultanları sırasıyla Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Türk taraftarlar özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatlarında dramatik şekilde kaybettiğimiz Güney Kore maçını bekliyor. Öte yandan VakıfBank'ın yıldız ismi Brezilyalı Gabi'nin Türkiye karşısındaki sergileyeceği oyun merak ediliyor.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

BELÇİKALI HERBOTS ANKARA'YA HAYRAN KALDI

Belçikalı yıldız Britt Herbots Ankara'daki maçın ardından tribünlerin yaptığı ışıklı şov videosunu paylaşarak: "VNL'in ilk haftası sona erdi. Teşekkürler Ankara, inanılmazdın!" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

EBRAR KARAKURT DAMGASI

Milli takımda performansıyla ön çıkan isim Ebrar Karakurt oldu. Bu sezon İtalyan ekibi Novara'da etkili bir performans ortaya koyan ve kısa sürede takımın yıldızı haline gelen Ebrar aynı yükselişini milli takımda da devam ettirdi.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

İtalya'ya karşı kazanılan 3-0'lık maçta 15 sayı atan Ebrar %52 hücum verimliliği yakaladı. Çin'e karşı kaybedilen maçta 22 sayı bulan Ebrar, Bulgaristan maçında %60 hücum verimliliği yakalayarak 20 sayı kaydetti.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Dün oynanan Belçika maçında ise 22 sayı bulan yıldız isim galibiyetle önemli rol oynadı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

TÜRK DUVARI ZEHRA GÜNEŞ

Vakıfbank'taki üstün performansını Milli Takıma taşıyan Zehra Güneş rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Türk Duvarı Zehra yaptığı bloklarla dünkü Belçika maçında kritik sayılar kazandırdı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Özellikle sette durumlar 1-1 ve Türkiye'nin 21-19 geride olduğu anda sahneye çıkan Zehra aldığı sayılar ve yaptığı bloklarla Belçika'ya sayı vermedi. Filenin Sultanları 3. seti 25-21 kazandı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Zehra Güneş bu maçta 7 hücum ve 5 blok ile oynadı. Güneş VNL'in ilk haftasında 31 hücum, 11 blok, 1 ace'lik performans sergiledi.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Galibiyetin ardından Zehra Güneş: "Bugün sahada muhteşem bir savaş vardı. Kendi ışığımızla birbirimizi parlatarak daha da yükseldiğimize inanıyorum.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Çok iyi bir takım oyunu oynadık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

YILIN STİL SAHİBİ SPORCUSU

Voleyboldaki müthiş başarısının yanı sıra güzelliği ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Zehra Güneş Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü aldı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Güneş, ödül konuşmasında annesine teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

BU ÖDÜLÜ BÜTÜN ANNELER VE KIZLARI İÇİN ALIYORUM

"Dünyanın çok farklı yerlerinde, farklı turnuvalarında çok zor çok stresli maçlar yaşadım. Ama bu kalabalık, bu ortam gerçekten bambaşka. Bana bu heyecanı ve onuru yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Bu gece burada bulunmak hayallerimin ötesinde. Çünkü henüz küçük bir kız çocuğu olarak 12 yaşında başlayan hikayem, pek çok insan tarafından benimsenmiş ve şu an hayatın pek çok alanında takdir görmekte.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Aslında ne kadar benimmiş gibi görünse de burada söylemekten gurur duyarak, çok iyi bir terzi, çok iyi bir anne, ayakları üstünde duran beni ve benim gibi voleybol oynayan kız kardeşlerimi son gücüne kadar motive veren benim annemin hikayesi. Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum."

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

EDA ERDEM'DEN MÜTHİŞ SAYI

Dün oynanan Türkiye - Belçika maçında Eda Erdem'in aldığı sayı çok konuşuldu. Setlerde 1-0 geride bulunan Türkiye, 2. setin sonlarına doğru kritik bir sayı kazandı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Belçika'nın hücumunda Eda manşetle karşılama yaparken top rakip sahada inanılmaz bir noktaya gitti. Milliler sayı kazanırken Belçika GDS itirazında bulundu.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

Yapılan değerlendirme sonucunda topun içeride az bir farkla olduğu görüldü. Sayı sonrası Ankara'da müthiş bir coşku yaşandı.

Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

ERDEM: İNANILMAZSINIZ

Maç sonunda mikrofonla seyirciye konuşma yapan Eda Erdem, "İNANILMAZSINIZ! Yeni idman yapmaya başladık, daha iyi voleybol seyrettireceğiz bunun sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Şükran Ovalı bikini sezonunu açtı! Futbolcu eşi Caner Erkin ve minik kızı ile tatile çıkan Şükran Ovalı'nın bikinili pozları nefes kesti!
Johnny Depp davasında kirli çamaşırlar ortaya dökülmüştü! Amber Heard'ün kardeşi Whitney Henriquez bakın neler anlattı: "Ne gördüğümü biliyorum"
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VakıfBank Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı!
Sıradaki gelsin
SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR? | Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sinek ısırığı nasıl önlenir? Evde doğal yöntemlerle sinek ısırıklarına son!
Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?
KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zehra ve Ebrar turunvaya damga vurdu! Zehra ve Ebrar turunvaya damga vurdu! 16:24
Brezilya Japonya'yı Neymar'la devirdi Brezilya Japonya'yı Neymar'la devirdi 15:56
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı Sivasspor'dan Uğur Çiftçi kararı! Resmen açıklandı 15:46
Arda Güler'e dünya devi talip oldu! Arda Güler'e dünya devi talip oldu! 15:30
40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 40 yaşındaki Bruno Alves'ten flaş karar! 15:22
Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! 15:07
Daha Eski
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 15:02
Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler 15:00
Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! 14:38
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler 14:20
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:04
Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? 13:57