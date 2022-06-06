Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi'ne Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt damgasını vurdu!

FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son mücadelesinde Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynandı.
Zorlu müsabaka Ay-Yıldızlı takımımızın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. VNL'de ilk hafta milli takımda öne çıkan isimler Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt oldu.
SULTANLAR'IN TEK MAĞLUBİYETİ VAR
FIVB Milletler Ligi'nin birinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılı bir performans sergiledi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.