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Ziraat Bankkart - Halkbank: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Bankkart seriyi 2-0'a taşıdı

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı'nın ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:27
Ziraat Bankkart - Halkbank: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Bankkart seriyi 2-0'a taşıdı

Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Final etabının 3'üncü karşılaşması 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
SALON: Başkent
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan
ZİRAAT BANKKART: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
HALKBANK: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Vucicevic, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)
Setler: 25-23, 15-25, 25-21, 25-23

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