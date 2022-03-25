Eczacıbaşı'nda yeni hedef çifte şampiyonluk

CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şampiyonluktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başantrenör Ferhat Akbaş, "Çok uzun bir çalışma sonucu bu sezonun ilk kupasını almayı başardık. Bunun mimarı oyuncularımız ve teknik ekibim. Kulübümüz, Türkiye ve voleybol ailesinden herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



GURURLUYUM

Tüm takımı başarıdan dolayı kutlayan Sırp voleybolcu Boskovic ise "Stuttgart'a gidip kupayı kazanarak dönmek istiyorduk ve bunu başardık. Bunun için çok çalıştık. Çok mutlu ve gururluyum. Sıradaki maçlar için çok iyi bir motivasyon oldu. Bundan sonra önümüzdeki lig ve kupa maçlarına odaklanacağız" yorumunu yaptı.



KADINLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ

Milli oyuncu Simge Aköz de "Aslında bu kupa bizim için olduğu kadar kadınlarımız için de çok önemli. Bunu Türkiye ve Türk voleyboluna kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Destekleri için herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.