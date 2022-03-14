PTT set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi 25-21, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0'lık zafere uzandı. PTT, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediye ise 18. yenilgisini yaşadı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi 25-21, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0'lık zafere uzandı. PTT, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediye ise 18. yenilgisini yaşadı.