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PTT set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi 25-21, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0'lık zafere uzandı. PTT, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediye ise 18. yenilgisini yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
PTT set vermedi
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi 25-21, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0'lık zafere uzandı. PTT, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediye ise 18. yenilgisini yaşadı.
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