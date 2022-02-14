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Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Beziers Volley

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında 15 Şubat Salı günü (yarın) sahasında Fransa'nın Beziers Volley ekibi ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:42
Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Beziers Volley

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Fransa'nın Beziers Volley ekibi ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 5 maçına kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Opet, grupta lider durumda bulunuyor. Beziers Volley ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk hafta maçı, Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.


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