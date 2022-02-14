Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Beziers Volley

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Fransa'nın Beziers Volley ekibi ile karşılaşacak.
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 5 maçına kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Opet, grupta lider durumda bulunuyor. Beziers Volley ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada yer alıyor.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk hafta maçı, Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.