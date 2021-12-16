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VakıfBank - Altay: 3-0 (MAÇ SONUCU) | Dünya Kulüpler Şampiyonası

VakıfBank, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Kazakistan'ın Altay takımını 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:36
VakıfBank - Altay: 3-0 (MAÇ SONUCU) | Dünya Kulüpler Şampiyonası

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubundaki ilk maçında VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımını 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya başladığı üstün oyununu Ogbogu ve Hackley'in etkili performanslarıyla set boyunca devam ettiren VakıfBank, 25-13'lük sonuçla setlerde 1-0 öne geçti.

VakıfBank baş antrenörü Giovanni Guidetti, 2. sette rotasyona giderek Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu'na görev verdi. İstanbul temsilcisi, önemli isimlerini dinlendirdiği seti, 25-10 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Gabri, Ogbogu, Haak ve Hacley'i skorda farkı açınca dinlendiren VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.

Organizasyonda daha önce 3 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında yarın saat 18.30'da Brezilya'dan Minas takımıyla karşılaşacak.

Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi yarı finalde mücadele edecek. Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri, Zehra Güneş, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Kübra Akman)

Altay: Radenkovic, Anarkulova, Ufimtseva, De La Cruz, Kodola, Anikonova (Sitkazinova, Beket, Meister, Nurbergenova, Balagazinova, Kenzhebaeva, Belova, Issayeva)

Setler: 25-13, 25-10, 25-17

Süre: 60 dakika (19, 18, 23)



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