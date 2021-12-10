Ziraat, Bingöl’ü rahat geçti: 3-0

Volaybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi. 88 dakika süren mücadelenin ilk seti çekişmeli geçerken Ziraat bu bölümü 25-23'lük skorla kazandı. Misafir ekip diğer setleri de 25-21 ve 25-16 kazandı.
Volaybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi. 88 dakika süren mücadelenin ilk seti çekişmeli geçerken Ziraat bu bölümü 25-23'lük skorla kazandı. Misafir ekip diğer setleri de 25-21 ve 25-16 kazandı.