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Ziraat, Bingöl’ü rahat geçti: 3-0

Volaybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi. 88 dakika süren mücadelenin ilk seti çekişmeli geçerken Ziraat bu bölümü 25-23'lük skorla kazandı. Misafir ekip diğer setleri de 25-21 ve 25-16 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Ziraat, Bingöl’ü rahat geçti: 3-0
Volaybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi. 88 dakika süren mücadelenin ilk seti çekişmeli geçerken Ziraat bu bölümü 25-23'lük skorla kazandı. Misafir ekip diğer setleri de 25-21 ve 25-16 kazandı.
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