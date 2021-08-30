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Türkiye voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye Polonya voleybol maçı: Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, 5 maçının tümünü kazanarak grubu lider tamamlamıştı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız son 16 turunda Çekya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Polonya ile mücadele edecek. Peki Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:23 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:24
Türkiye voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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