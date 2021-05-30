Haberler Voleybol Türkiye Belarus'u 3-1 yenerek grubu namağlup tamamladı!

'u 3-1 yenerek grubu namağlup tamamladı!

, ilk etap üçüncü ve son maçında ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 3-0 yenerek grubu namağlup tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:41
Türkiye Belarus'u 3-1 yenerek grubu namağlup tamamladı!

, ilk etap üçüncü ve son maçında 'u 3-0 yendi.

Belarus'ta gerçekleştirilen organizasyonda , ev sahibi ülke ile başkent 'te karşılaştı.

Milli takım, karşılaşmayı 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 15 sayıyla oynayan oldu.

Bu sonuçla milli takım, C Grubu ilk etabını namağlup lider tamamladı.

Milliler, C Grubu ikinci etap karşılaşmalarını 4-6 Haziran tarihlerinde 'de oynayacak.

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