A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-1 yendi.
Voleybolda Avrupa Altın Ligi mücadelesi Belarus'ta başladı. Türkiye, ilk etaptaki ilk maçında Çekya ile karşılaştı.
Başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan milli takım, organizasyona galibiyetle başladı.
Millilerde en skorer isim 25 sayıyla Adis Lagumdzija oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.