Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız galibiyetle başladı

'mız galibiyetle başladı

Son dakika spor haberi: 'mız, 'yı 3-1'le geçerek 'e galibiyetle başladı. 'un başkenti 'te oynanan karşılaşmayı millilerimiz 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:43
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız galibiyetle başladı

, 'ndaki ilk maçında 'yı 3-1 yendi.

mücadelesi 'ta başladı. , ilk etaptaki ilk maçında Çekya ile karşılaştı.

Başkent 'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan milli takım, organizasyona galibiyetle başladı.

Millilerde en skorer isim 25 sayıyla oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da ile karşı karşıya gelecek.

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