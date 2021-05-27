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’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

, , ve Estonya’nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Filenin Efeleri, C Grubu'nda Finlandiya, Rusya, , İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:52
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

, , ve Estonya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Finlandiya'nın başkenti 'de yapılan kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, , İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Milli takım, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın şehrinde oynayacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, Portekiz
B Grubu: Çekya, , Slovenya, , ,
C Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey Makedonya
D Grubu: Estonya, Letonya, , , , Hırvatistan



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