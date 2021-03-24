Haberler Voleybol Son dakika spor haberleri: Sistem9 Yeşilyurt Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı

Son dakika spor haberleri: Kadınlar 'nda şampiyonluğa ulaştı

Kadınlar 'nda temsilcimiz şampiyonluğa ulaştı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan , rövanşta da rakibini aynı skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:15 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:24
Son dakika spor haberleri: Sistem9 Yeşilyurt Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı

Kadın Voleybol Takımı, 'nda şampiyon oldu. finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, ekibi 'yı 'nda konuk etti.

İlk iki seti 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, son seti de 25-12 kazanarak mücadeleyi 3-0 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta da aynı skorla kazanarak şampiyon oldu.

Sistem9 Yeşilyurt'un Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon olması Türk takımlarının voleyboldaki 14. Avrupa kupası zaferi oldu.

SON DAKİKA