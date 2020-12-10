Haberler Voleybol Eczacıbaşı Vitra-Dinamo Moskova: 3-0 (MAÇ SONUCU) | Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi

-: 3-0 (MAÇ SONUCU) | Voleybol

, Kadınlar D Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Rus ekibi 'yı 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:31
Eczacıbaşı Vitra-Dinamo Moskova: 3-0 (MAÇ SONUCU) | Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi

Takımı, D Grubu 1. tur üçüncü maçında temsilcisi 'yı 3-2 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, Allianz MTV Stuttgart ve 'un ardından Dinamo Moskova'yı da yenerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

İkinci etap maçları 2-4 Şubat tarihlerinde, Lokomotiv Kaliningrad Region'un ev sahipliğinde Rusya'da oynayacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Goran Gradinski (Hırvatistan), Agnieszka Michlic (Polonya)

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)

DİNAMO MOSKOVA: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Orlova, Goncharova (Bibina, Klimets, Pospelova, Babeshina, Efimova)

SETLER: 25-18, 25-20, 25-14

SÜRE: 73 dakika (23, 28, 22)


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