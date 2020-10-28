Haberler Voleybol Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacobaşı VitrA'nın rakipleri belli oldu. Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi D 'nda, 'dan Allianz Stuttgart, 'dan Lokomotiv Kaliningrad Region ve Dinamo takımlarıyla karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:08
Eczacıbaşı VitrA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi D 'nda mücadele edecek temsilcimiz 'nın gruptaki son rakipleri belli oldu.

Finlandiya'dan LP Salo takımının turnuvadan çekilmesi ve Eczacıbaşı VitrA'nın D Grubu'ndaki son rakibinin belli olacağı Allianz Stuttgart-Dinamo 2'nci tur eşleşmesinin corona virüsü önlemleri sebebiyle oynanamaması üzerine, Stuttgart ve Moskova, D Grubu'na katılan son iki takım oldu.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda, 'dan Allianz MTV Stuttgart, 'dan Lokomotiv Kaliningrad Region ve Dinamo Moskova takımlarıyla karşılaşacak.

BİZE ULAŞIN