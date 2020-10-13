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'nin maçı ertelendi!

'nde Pazar günü Sigorta ile karşı karşıya gelecek olan 'da corona virüs vakasına rastlandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada maçın ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 09:23 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:57
Fenerbahçe'nin maçı ertelendi!

'nin 9. haftasında Pazar günü oynanması planlanan - Sigorta maçı, temsilcisindeki yeni tip corona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma, rakip takımda pozitif vakalara rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Haliliye Belediyespor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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