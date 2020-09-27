Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-13 ve 25-8'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üçüncü galibiyetini alırken, konuk takım ise yine galibiyetle tanışamadı.
Aydın BŞB çok rahat
Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:49 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50