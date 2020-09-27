Aydın BŞB çok rahat

Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-13 ve 25-8'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üçüncü galibiyetini alırken, konuk takım ise yine galibiyetle tanışamadı.