Süper Aslan!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde günün dikkat çeken maçında Arkas ile G.Saray karşılaştı. İzmir'deki mücadeleye iyi başlayan Aslan, hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyduğu ilk setten 25-23'lük üstünlükle ayrıldı. Maçın ikinci setinde oyunu dengeleyen ev sahibi, 25-19 kazandı ve durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

BÜYÜK ÇEKİŞME

Üçüncü sette ise daha sert bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 25-19'lük üstünlükle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 2-1.

Mücadelenin son seti ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da sürekli öne geçerken; son sözü söyleyen Aslan oldu. Son seti 25-23 alan G.Saray, maçtan da 3-1'lik zaferle ayrıldı ve lige istediği gibi başladı.

TORRES YILDIZLAŞTI

Aslan'ın Arkas karşısındaki en iyi Porto Rikolu Torres oldu. Başarılı oyuncu, 19 sayıyla yıldızlaştı. Burutay Subaşı da 15 sayılık katkısıyla dikkat çekti.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Galatasaray başantrenörü Nedim Özbey, "İyi bir başlangıç bizim adımıza çok önemliydi. Performansımızı yukarı çekerek iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.