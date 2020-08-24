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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Voleybol Aydın-Nilüfer: 2-2

Aydın-Nilüfer: 2-2

Aydın-Nilüfer: 2-2

öncesi hazırlıklarını sürdüren , 4 set üzerinden oynanması kararlaştırılan maçta, Aydın ile 2-2 berabere kaldı.

öncesi hazırlıklarını sürdüren , 4 set üzerinden oynanması kararlaştırılan maçta, Aydın ile 2-2 berabere kaldı. İlk setinde başarılı hücumlarıyla Aydın BB etkili oldu seti 25-14 aldı. 2. sette ise Nilüfer Bld sahada daha etkili bir görüntü sergileyip seti 25-22 alıp, durumu 1-1 yaptı. 3. sette de Nilüferli oyuncular 25-16 ile durumu 2-1 yaptı. Son sette ise Aydın 25-21 kazanıp 2-2'ye getirdi
  1. 24.8.2020
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