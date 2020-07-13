Çukurova’da flaş transferler - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Çukurova’da flaş transferler

Çukurova’da flaş transferler

Çukurova’da flaş transferler

Bu sezon 1. Ligi'nde mücadele edecek olan , iki önemli yaptı.

Bu sezon 1. Ligi'nde mücadele edecek olan , iki önemli yaptı. Gelecek sezon 'de yer almayı hedefleyen ve bu yüzde güçlü bir kadro kurmayı planlayan , smaçör oyuncu Gizem Nur Saka ve libero oyuncu 'ı renklerine bağladı. 27 yaşındaki Nur, geçtiğimiz sezon Kuzeyboru forması giymişti. 26 yaşındaki Betül Barış ise Edremit Belediyesi Altınolukspor kadrosunda yer almıştı.
  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çukurova’da flaş transferler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA