Voleybol federasyonu açıkladı! O lig resmen iptal...
Uluslararası Voleybol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiği ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıklandı. İşte detaylar...
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı." ifadeleri yer aldı.
- 08.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Voleybol federasyonu açıkladı! O lig resmen iptal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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