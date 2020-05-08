Voleybol federasyonu açıkladı! O lig resmen iptal... - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Federasyon açıkladı! O lig resmen iptal...

Voleybol federasyonu açıkladı! O lig resmen iptal...

Voleybol federasyonu açıkladı! O lig resmen iptal...

'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, organizasyonunun iptal edildiği ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamada, " (FIVB), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı." ifadeleri yer aldı.

  1. 08.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybol federasyonu açıkladı! O lig resmen iptal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA